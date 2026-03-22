Росіяни знову дронами атакували залізницю — деталі

Війська РФ цілеспрямовано намагаються паралізувати українську логістику.

Анастасія Павленко
РФ посилила атаки на залізницю

РФ посилила атаки на залізницю

Доповнено додатковими матеріалами

Окупанти вчергове атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада», — йдеться у повідомленні.

«На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці під час зупинки поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів», — додали у відомстві.

Нагадаємо, на Придніпровській залізниці через влучання «Шахеда» поруч із вантажним потягом постраждали машиніст та його помічник. Внаслідок обстрілів та знеструмлення рух поїздів на ділянці тимчасово забезпечували тепловозами та генераторами.

У Барвінківській громаді на Харківщині ворог атакував дронами пасажирський потяг сполученням Чоп — Харків — Барвінкове.

