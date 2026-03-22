РФ посилила атаки на залізницю / © Укрзалізниця

Окупанти вчергове атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада», — йдеться у повідомленні.

«На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці під час зупинки поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів», — додали у відомстві.

Нагадаємо, на Придніпровській залізниці через влучання «Шахеда» поруч із вантажним потягом постраждали машиніст та його помічник. Внаслідок обстрілів та знеструмлення рух поїздів на ділянці тимчасово забезпечували тепловозами та генераторами.

У Барвінківській громаді на Харківщині ворог атакував дронами пасажирський потяг сполученням Чоп — Харків — Барвінкове.