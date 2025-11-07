Росіяни знову вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК: деталі

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Вночі проти п’ятниці, 7 листопада, російська армія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

За даними енергетиків, через російський обстріл виникли значні пошкодження. Ремонт об’єкту потребуватиме часу. Втім, будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами.

“Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників”, - наголосили у компанії.

Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру безпілотниками. З його слів, Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, але зафіксовано влучання по об’єктах енергетики. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля.

Як повідомили в Міненерго, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Графіки погодинних відключень світла 7 листопада застосовуються у більшості регіонів України. Зокрема, від 08:00 до 22:00 діють обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.