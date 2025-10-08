ТСН у соціальних мережах

Росіяни знову вдарили по енергетичних об'єктах: в "Укренерго" звернулися до українців

Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Атака на об'єкт енергетики.

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Протягом минулої ночі росіяни завдали ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Найскладніша ситуація - на Чернігівщині.

Про це повідомили у Міненерго та НЕК “Укренерго”.

За даними енергетиків, внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок 8 жовтня є знеструмлені споживачі у кількох областях.

“Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де місцеве обленерго наразі вимушено застосовує погодинні відключення обсягом трьох черг одночасно. Аварійно-відновлювальні роботи тривають”, - наголоси у пресслужбі “Укренерго”.

Тим часом у міністерстві наголошують, що енергосистема готується до зимового сезону. Зокрема, виконують ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах та посилюють захист ключової інфраструктури.

“Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", - пояснили в Міненерго.

Окрім того, українців просять раціонально використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері, аби знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Через обстріл серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Поранено двох енергетиків.

Також відомо, що в Чернігівській області знову сталися аварійні відключення світла. У Ніжинському районі над 4,5 тис. людей залишилися без електрики. Окрім того, у регіоні діють графіки погодинних відключень світла.

