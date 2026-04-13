ТСН у соціальних мережах

Росіяни знову вдарили по енергетиці: чи застосовуватимуть графіки відключень

В Україні є знеструмлені споживачі у двох областях після атак РФ.

Катерина Сердюк
© Associated Press

В енергосистемі України зранку 13 квітня зберігаються обмеження через наслідки обстрілів. Частина споживачів залишається без електропостачання.

Про це інформує Міненерго.

Через бойові дії та обстріли пошкоджено енергоінфраструктуру, зокрема у Запорізькій та Чернігівській областях, де частина абонентів тимчасово без світла. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють якнайшвидше повернути електропостачання.

«Відновлювальні роботи тривають цілодобово», — наголосили фахівці.

Водночас для стабілізації системи сьогодні запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості. Вони діятимуть з 06:00 до 08:00 та з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України.

Споживачів закликають ощадливо користуватися електроенергією протягом доби, щоб зменшити навантаження на систему та допомогти енергетикам швидше стабілізувати ситуацію.

Раніше йшлося про те, що росіяни пошкодили енергооб’єкт у Чернігівському районі. Ворог поцілив «Геранню», почалася пожежа. Після атаки низка населених пунктів знеструмлена. Енергетики працюють над оперативним заживленням абонентів.

