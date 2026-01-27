Росіяни знову вдарили по енергооб'єкті в одній з областей: руйнування колосальні

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Цієї ночі армія Російської Федерації повторно атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Руйнування колосальні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики працюють на місці російської атаки. Зокрема, розбирають завали.

Відключення в Одеській області

На сайті ДТЕК Одеські електромережі наголошують, що 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії. Без світла залишилися клієнти Одеського району. Зокрема, частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

Відключення на Одещині. / © ДТЕК

У ДТЕК зауважують, що на Одещині графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. Водночас аварійні відключення тривають в Одесі, частково в Одеському районі, а також деяких районних центрах.

Графік відключення світла на Одещині 27 січня. / © ДТЕК

Як повідомлялося, через нічні удари частина областей України залишилася без електрики. Крім того, погодні умови знеструмили понад пів тисячі населених пунктів у семи регіонах. Відключення через російські атаки сталися у Харківській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Також від ранку в частині України запровадили аварійні відключення світла. Причиною цих заходів в «Укренерго» називають складну ситуацію в енергосистемі, яка виникла через наслідки російських атак.