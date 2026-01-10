Росіяни знову вдарили по інфраструктурі: частина міста без світла, котельні - на генераторах

Об'єкт енергетики. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 10 січня армія РФ атакували об’єкти інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє осіб. У місті є проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Через нічний обстріл у місті двоє поранених, один - у стані середньої тяжкості. Загалом за останні дні у лікарня перебуває 16 осіб. П’ятеро - у важкому та середньому стані”, - наголосив чиновник.

Через наслідки нічних ударів у Кривому Розі без електрики залишаються декілька мікрорайонів: Саксаганський та частина Покровського.

Частина котелень працює від мережі, частина - від генераторів. Втім, одна з великих котелень поки залишається без живлення від мережі через аварійне зупинення. Водопостачання здійснюється у всіх районах: насосні станції працюють від мережі, а також - від генераторів.

Через аварійне знеструмлення тягових підстанцій припинено рух швидкісного трамваю на ділянці від станції «Зарічна» до станції «Майдан Праці». Також змінено схеми руху тролейбусних маршрутів № 9 та № 14 — вони курсують від/до зупинки «Електрозаводська».

Як повідомлялося, після опівночі у Кривому Розі під час атаки дронів пролунали вибухи. Гучно також було у Дніпрі. В обласному центрі та районі виникли перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, що 8 січня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти атакували місто двома ракетами “Іскандер”. Через “приліт” було пошкоджено 29 багатоповерхових будинків. Одна жінка загинула, а понад 20 людей отримали травми.