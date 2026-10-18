Росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі Вінниччини: що відомо про наслідки

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У ніч проти 18 жовтня російські війська атакували Вінницьку область. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, через що в регіоні виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

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За словами очільниці області, через руйнування критичної інфраструктури на Вінниччині застосували аварійні відключення світла.

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Там, де це необхідно, об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервні джерела живлення, щоб забезпечити роботу найважливіших систем.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас в ОВА попередили, що найближчим часом ситуація зі світлом залишатиметься нестабільною.

Жителів області закликають ощадливо використовувати електроенергію після її відновлення. Зокрема, не варто одночасно вмикати всі електроприлади, щоб уникнути перевантаження мережі.

Нагадаємо, 17 жовтня Вінниччина зазнала однієї з наймасованіших російських атак від початку повномасштабного вторгнення. Тоді було пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, шестеро людей отримали поранення. Сили протиповітряної оборони збили над областю 24 російські безпілотники.

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Через пошкодження підстанції у Вінниці виник масштабний блекаут. Частину життєво важливих об'єктів перевели на резервне живлення, а електротранспорт тимчасово припинив роботу.

Атака на Вінницю — які наслідки

Після атаки РФ у суботу, 17 жовтня, Вінниця залишилась без світла і води. В обленерго повідомили, що пошкоджено одну з підстанцій, а це призвело до масштабного знеструмлення. Десятки тисяч точок обліку залишилися без електроенергії.

Наразі критична інфраструктура працює на резервному живленні. У місті зупинився увесь електротранспорт. Тимчасово на його маршрути запустили автобуси і маршрутки.

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