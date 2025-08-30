Росіяни знову вдарили по залізниці: що відомо про зміну рух поїздів

Потяг "УЗ". / © Укрзалізниця

Вночі проти 30 серпня російська армія знову атакувала залізничну інфраструктурі України. Через пошкодження інфраструктури сталися зміни в русі поїздів, що прямують до Києва.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин”, - наголосили в компанії.

Наразі такі рейси прямують із затримками:

№74 Перемишль - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№144 Рахів - Суми;

№2 Івано-Франківськ - Харків;

№21 Харків - Львів;

№106 Одеса - Київ.

Наразі залізничники приступили до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.

Нагадаємо, вночі 28 серпня російська армія також вдарила по залізничній інфраструктурі України. “Прильоти” сталися у Вінницькій області. Під ударом був цивільний пасажирський рухомий склад «Укрзалізниці».

Зокрема, було пошкоджено швидкісні поїзди Інтерсіті+. Один поїзд суттєво ушкоджено. Також через обстріли низка поїздів курсували із затримками, деякі змінили маршрути руху.

