Росіяни знову вдарили по залізниці: що відомо про зміну рух поїздів
Вночі під час атаки росіян пошкоджено інфраструктуру “УЗ” в Київській області.
Вночі проти 30 серпня російська армія знову атакувала залізничну інфраструктурі України. Через пошкодження інфраструктури сталися зміни в русі поїздів, що прямують до Києва.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
“Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин”, - наголосили в компанії.
Наразі такі рейси прямують із затримками:
№74 Перемишль - Харків;
№24 Хелм - Київ;
№144 Рахів - Суми;
№2 Івано-Франківськ - Харків;
№21 Харків - Львів;
№106 Одеса - Київ.
Наразі залізничники приступили до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.
Нагадаємо, вночі 28 серпня російська армія також вдарила по залізничній інфраструктурі України. “Прильоти” сталися у Вінницькій області. Під ударом був цивільний пасажирський рухомий склад «Укрзалізниці».
Зокрема, було пошкоджено швидкісні поїзди Інтерсіті+. Один поїзд суттєво ушкоджено. Також через обстріли низка поїздів курсували із затримками, деякі змінили маршрути руху.