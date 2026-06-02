Росіяни знову вдарили по Запоріжжю: уражено об'єкт промислової інфраструктури
У ніч проти 2 червня російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, внаслідок чого було уражено об'єкт промислової інфраструктури.
Російська армія продовжує атакувати Запоріжжя.
Про це повідомив начальник Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
«Внаслідок чергового удару уражено об’єкт промислової інфраструктури», — зазначив він.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють масштаби руйнувань та наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, упродовж останніх днів російські війська регулярно атакують Запорізьку область ударними безпілотниками та іншими засобами ураження.
