Росіяни знову вдарили по Житомирській області: які наслідки

Вночі проти 13 січня армія агресорки Росії знову атакувала кілька районів Житомирської області: Коростенський і Звягельський. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

“Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах”, - наголосив чиновник.

За словами чиновника, рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, що виникла на місці удару. Окрім того, спеціальні служби обстежують територію щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на залізниці

“З огляду на безпекову ситуацію сьогодні, 13 січня, тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди на Житомирщині”, - повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Йдеться про рейси:

№6450 Коростень – Овруч

№6453 Овруч – Коростень.

Нагадаємо, 11 січня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини. Під прицілом опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Через обстріл РФ було травмовано двох працівників.

