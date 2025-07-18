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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни знову вгатили по Дніпропетровщині: є загиблі

Зрання окупанти влаштували атаку по Дніпропетровщині. За даними влади, є жертви.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки ворожого удару

Наслідки ворожого удару / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 18 липня, росіяни атакували Кам’янський район на Дніпропетровщині. Доє загиблих — це чоловік та жінка.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«У Кам’янському районі — двоє загиблих. Чоловік та жінка. На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки», — уточнив він.

Нагадаємо, росіяни дронами атакували Павлоградський район Дніпропетровської області — загинув 52-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

Згодом стало відомо, що у Дніпропетровській області загарбники поцілили у електровоз. Загинув машиніст.

Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними безпілотниками з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, 29 з них — «Шахеди».

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