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Росіяни знову вгатили по Дніпропетровщині: є загиблі
Зрання окупанти влаштували атаку по Дніпропетровщині. За даними влади, є жертви.
Сьогодні, 18 липня, росіяни атакували Кам’янський район на Дніпропетровщині. Доє загиблих — це чоловік та жінка.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«У Кам’янському районі — двоє загиблих. Чоловік та жінка. На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки», — уточнив він.
Нагадаємо, росіяни дронами атакували Павлоградський район Дніпропетровської області — загинув 52-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.
Згодом стало відомо, що у Дніпропетровській області загарбники поцілили у електровоз. Загинув машиніст.
Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними безпілотниками з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, 29 з них — «Шахеди».