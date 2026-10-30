Атака російськими дронами «Шахед» / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія 30 жовтня вкотре атакувала Дніпро. Під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

«Ворог знову ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Сталося займання», — йдеться у заяві.

Реклама

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про дронову загрозу для Дніпра.

Зауважимо, окупанти і вранці били по Дніпру. Як інформував Ганжа, було поранено 70-річну жінку. Її доправили до лікарні у стані середньої важкості. У місті також були пошкоджені кілька багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила вікна та понівечила балкони.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня росіяни повторно вдарили по залізничному вокзалу Дніпра та об’єктах енергетики, через що регіон був знеструмлений. Як заявляв голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, пасажирів вивозитимуть із затримками заради безпеки, а тим, хто не зможе поїхати, повернуть 100% вартості квитків і запропонують варіанти пересадок.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів