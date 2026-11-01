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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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24
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Росіяни знищили авіаударом будівлю виконкому в Краматорську: що відомо

Російські війська завдали авіаудару по будівлі міськвиконкому на площі Миру в Краматорську.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Краматорськ

Краматорськ / © із соцмереж

У Краматорську на Донеччині російський авіаудар знищив будівлю міського виконавчого комітету на площі Миру.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.

За його словами, будівля пережила захоплення міста російськими силами 2014 року, штурми та подальше звільнення Краматорська.

Гончаренко наголосив, що з виконкомом пов’язані історія міста, його повсякденне життя та плани на майбутнє.

«Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє», — написав він.

Інформації про загиблих або поранених у цьому повідомленні немає.

Нагадаємо, що посеред дня 8 жовтня армія РФ ударила по двох маршрутках у Краматорську на Донеччині. Загинуло 30 осіб, але кількість жертв може зрости. Медики продовжують боротися за життя 18 поранених.

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