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Росіяни знищили авіаударом будівлю виконкому в Краматорську: що відомо
Російські війська завдали авіаудару по будівлі міськвиконкому на площі Миру в Краматорську.
У Краматорську на Донеччині російський авіаудар знищив будівлю міського виконавчого комітету на площі Миру.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.
За його словами, будівля пережила захоплення міста російськими силами 2014 року, штурми та подальше звільнення Краматорська.
Гончаренко наголосив, що з виконкомом пов’язані історія міста, його повсякденне життя та плани на майбутнє.
«Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє», — написав він.
Інформації про загиблих або поранених у цьому повідомленні немає.
Нагадаємо, що посеред дня 8 жовтня армія РФ ударила по двох маршрутках у Краматорську на Донеччині. Загинуло 30 осіб, але кількість жертв може зрости. Медики продовжують боротися за життя 18 поранених.