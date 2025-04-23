Атака на енергетику Україну

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Росіяни знищили енергооб’єкт, який забезпечував світлом Херсон, після того, як понад добу завдавали ударів по підприємству. Найближчим часом можливі вимушені відключення світла.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Окупанти вже понад добу масовано бʼють по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктуриХерсона. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, росіяни гатили з артилерії та атакували дронами. Атаки безпілотниками тривають дотепер.

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«Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт», — зазначив Прокудін.

Він поінформував, що енергетики роблять усе можливе та неможливе, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію у Херсоні. Тож очільник ОВА закликав усіх жителів максимально ощадливо користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення.

Нагадаємо, 18 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що термін мораторію на удари по енергооб’єктах минув, і якихось інших вказівок щодо його подовження не було.

Після цього радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин сказав, що у Києва та Москви різне розуміння щодо дати початку мораторію на удари по енергетиці.