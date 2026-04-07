Росіяни знищили пам'ятку архітектури на Харківщині (фото)

Російський БпЛА вразив культурну спадщину у Великому Бурлуку.

Віра Хмельницька
Росіяни підпалили історичну пам’ятку на Харківщині / © ДСНС

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині внаслідок обстрілу російським безпілотником загорілася пам’ятка архітектури XIX століття.

Про це повідомляє ДСНС.

Полум’я охопило близько 2000 кв. м двоповерхової дерев’яної будівлі.

Знищення будинку-пам’ятки у Харківській області / © ДСНС

«На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих», — пишуть рятувальники.

Незважаючи на постійну небезпеку повторних ударів, на місці працюють два підрозділи ДСНС, медики та офіцер-рятувальник місцевої громади.

Історична пам’ятка у Великому Бурлуку постраждала від обстрілу БпЛА / © ДСНС

Пам’ятка архітектури XIX століття у селищі Великий Бурлук — що про неї відомо

Пам’ятка архітектури XIX століття у Великому Бурлуку являє собою будинок Донців-Захаржевських (також відомий як Садиба Донців-Захаржевських-Задонських). Його побудували у першій чверті XIX століття у стилі класицизму. Садиба належала представникам роду Донців-Захаржевських-Задонських.

Пожежа у Великому Бурлуку / © ДСНС

Це дерев’яна двоповерхова будівля стояла на кам’яному фундаменті та мала мінімалістичне оздоблення. Головним акцентом фасаду був портик з колон та балкон.

Історична пам’ятка у Великому Бурлуку постраждала від обстрілу БпЛА / © ДСНС

Будинок славився ставнями-жалюзі, імовірно привезеними з Франції чи Італії. На території садиби також була домова церква та парк, які не збереглися до сьогодні.

Будинок відомий тим, що у 1780–1790-х роках тут жив Григорій Сковорода, де створював свої твори.

Історична пам’ятка у Великому Бурлуку постраждала від обстрілу РФ / © ДСНС

А 1980 року споруду офіційно визнали пам’яткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, РФ також б'є по держустановах. В одному з міст атаковано податкову. Про це стало відомо 7 квітня. Так, у місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині зафіксовано влучання ворожого БпЛА у середмістя.

