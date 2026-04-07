- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 2 хв
Росіяни знищили пам'ятку архітектури на Харківщині (фото)
Російський БпЛА вразив культурну спадщину у Великому Бурлуку.
У селищі Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині внаслідок обстрілу російським безпілотником загорілася пам’ятка архітектури XIX століття.
Про це повідомляє ДСНС.
Полум’я охопило близько 2000 кв. м двоповерхової дерев’яної будівлі.
«На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих», — пишуть рятувальники.
Незважаючи на постійну небезпеку повторних ударів, на місці працюють два підрозділи ДСНС, медики та офіцер-рятувальник місцевої громади.
Пам’ятка архітектури XIX століття у селищі Великий Бурлук — що про неї відомо
Пам’ятка архітектури XIX століття у Великому Бурлуку являє собою будинок Донців-Захаржевських (також відомий як Садиба Донців-Захаржевських-Задонських). Його побудували у першій чверті XIX століття у стилі класицизму. Садиба належала представникам роду Донців-Захаржевських-Задонських.
Це дерев’яна двоповерхова будівля стояла на кам’яному фундаменті та мала мінімалістичне оздоблення. Головним акцентом фасаду був портик з колон та балкон.
Будинок славився ставнями-жалюзі, імовірно привезеними з Франції чи Італії. На території садиби також була домова церква та парк, які не збереглися до сьогодні.
Будинок відомий тим, що у 1780–1790-х роках тут жив Григорій Сковорода, де створював свої твори.
А 1980 року споруду офіційно визнали пам’яткою архітектури місцевого значення.
Нагадаємо, РФ також б'є по держустановах. В одному з міст атаковано податкову. Про це стало відомо 7 квітня. Так, у місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині зафіксовано влучання ворожого БпЛА у середмістя.