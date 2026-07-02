Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві: що згоріло після удару

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Реклама

Російський масований удар по Києву 2 липня повністю знищив орендований склад Товариства Червоного Хреста України, який був одним із ключових логістичних центрів організації.

Про це повідомили на офіційній сторінці Червоного Хреста України.

Росія атакувала склад Червоного Хреста — що відомо

«Втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 млн грн», — зазначили в організації.

Реклама

У знищеному приміщенні зберігалися стратегічні запаси, які передавалися лікарням та використовувалися для порятунку людей у перші години після обстрілів, пожеж чи під час евакуації. Більшість цього обладнання надійшла в Україну через Європейський механізм цивільного захисту.

Зокрема, вогонь знищив генератори, теплові насоси, апарати ультразвукової діагностики (УЗД), дефібрилятори, монітори пацієнта та медичні ноші.

Також згорів весь резерв речей першої необхідності для вразливих верств населення та постраждалих від війни: ковдри, постільна білизна, гігієнічні та спальні набори, а також спеціальна плівка (тарпауліни) для оперативного закриття пошкоджених вікон.

«Ураження складу завдало не лише значних матеріальних збитків. Це удар по гуманітарній інфраструктурі, від роботи якої залежить своєчасна допомога тисячам людей, які постраждали від війни», — підсумували в організації.

Реклама

Атака РФ на Червоний Хрест України — фото, відео

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Росіяни знищили склад Червоного Хреста в Києві / © Червоний Хрест України

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ, випустивши різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога у всіх районах столиці. Під ударом окупантів були багатоповерхівки, приватні житлові будинки, підстанція ШМД, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі.

Згодом президент України Володимир Зеленський анонсував «справедливу відповідь» Росії за масований удар по Києву, під час якого загинуло понад 20 мирних людей.

Новини партнерів