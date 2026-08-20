Росіяни знищили у Києві склад відомого виробника солодощів

Російський ракетний удар / © ТСН.ua

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Унаслідок російського масованого удару по Києву в ніч проти 20 серпня було знищено розподільчий склад компанії «Файні льоди», який забезпечував морозивом не лише столицю, а ще 12 міст України.

Про це компанія повідомила у дописі в соцмережі Threads.

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«Цієї ночі ракети знищили наш розподільчий склад у Києві. Цей склад забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України. Тонни морозива, обладнання, транспорт…» — йдеться у повідомленні.

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У компанії зазначили, що вже шукають альтернативні рішення для організації постачання, зберігання продукції та логістики. Водночас через знищення складу покупців попередили про можливі перебої з наявністю окремих видів морозива та асортиментом.

«Ми вже працюємо над альтернативними шляхами постачання, зберігання та логістики. Але можуть бути перебої з наявністю та асортиментом. Просимо поставитися із розумінням», — заявили у «Файних льодах».

Водночас у компанії наголосили, що найважливішим є те, що працівники не постраждали.

«Найголовніше — люди цілі. Отже, і ми вистоїмо та все відновимо», — зазначили представники компанії, подякувавши клієнтам за підтримку.

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Нагадаємо, Росія в ніч проти 20 серпня завдала масованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували більш ніж на 12 локаціях у трьох районах столиці. Внаслідок російської атаки є загиблі та десятки поранених.

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