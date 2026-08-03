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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни знищили унікальну церкву на Херсонщині: деталі

Армія РФ знищила унікальну церкву на Херсонщині.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Атака РФ

Атака РФ

У Бериславі Херсонської області російські війська знищили Свято-Введенську церкву — пам’ятку архітектури національного значення. За попередніми даними, храм загорівся після атаки російського безпілотника.

Про це повідомив журналіст Олег Батурін.

Церква, яку зруйнували росіяни

Церква, яку зруйнували росіяни

Дерев’яну Свято-Введенську церкву звели 1725 року з дуба. У 1782 році козаки переправили храм Дніпром із Переволочанської фортеці на Полтавщині до Берислава. Протягом майже трьох століть він був однією з найцінніших історичних та архітектурних пам’яток півдня України.

2 серпня будівля повністю згоріла внаслідок російської атаки. Таким чином Україна втратила ще одну унікальну пам’ятку культурної спадщини.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів по Херсону, Харкову та Полтавщині. Внаслідок атак загинула жінка, ще понад десять людей зазнали поранень, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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