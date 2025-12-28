- Дата публікації
Росіяни знизили активність на адмінмежі Дніпропетровщини: що це означає
За минулу добу на Олександрівському напрямку відбулося всього 16 бойових зіткнень.
Підрозділи російської окупаційної армії зменшили активність на адміністративній межі Дніпропетровської області, оскільки проводять перегрупування.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі LIGA.net.
За його словами, за минулу добу на Олександрівському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень, в той час як раніше там фіксувалося 60 і більше штурмових дій противника.
Як повідомив Волошин, наразі бої тривають біля населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне, а також в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.
Речник Сил оборони Півдня додав, що на Оріхівському напрямку росіяни почали проявляти активність на ділянках біля Малих Щербаків та Малої Токмачки, де намагаються непомітно просочуватись через позиції українських захисників і зайти в тил.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про звільнення п’яти населених пунктів на Дніпропетровщині. Йдеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне. Операція Сил оборони України тривала понад 100 днів.