Росіяни знизили активність на адмінмежі Дніпропетровщини: що це означає

Підрозділи російської окупаційної армії зменшили активність на адміністративній межі Дніпропетровської області, оскільки проводять перегрупування.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі LIGA.net.

За його словами, за минулу добу на Олександрівському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень, в той час як раніше там фіксувалося 60 і більше штурмових дій противника.

Як повідомив Волошин, наразі бої тривають біля населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне, а також в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Речник Сил оборони Півдня додав, що на Оріхівському напрямку росіяни почали проявляти активність на ділянках біля Малих Щербаків та Малої Токмачки, де намагаються непомітно просочуватись через позиції українських захисників і зайти в тил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про звільнення п’яти населених пунктів на Дніпропетровщині. Йдеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне. Операція Сил оборони України тривала понад 100 днів.