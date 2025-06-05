Росіяни зранку масовано обстріляли Херсон: КАБ влучив в будівлю ОВА

Пошкоджена будівля ОВА / © ТСН

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Російські війська зранку, 5 червня, вдарили по Херсону з авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджені будинки, школа, лікарня, є постраждалі. Ворог влучив й по адміністративних будівлях — міськради та ОВА.

Про це у Telegram повідомила Херсонська МВА.

У дописі йдеться, що поранений 74-річний чоловік. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою.

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Херсонська прокуратура заявила, що 5 червня зафіксовано влучання чотирьох керованих авіабомб по обласному центру.

Також внаслідок авіаобстрілу пошкоджене приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. У будівлі вибило 8 вікон у робочих кабінетах.

Наслідки атаки

У Херсоні через російський авіаобстріл пошкоджені три освітніх заклади. У будівлях вибиті близько 200 вікон.

Також армія РФ атакувала дронами та вдарила з артилерії. Пошкоджені щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

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Наразі відомо про двох поранених чоловіків. Ще чотири людини визволили рятувальники з заблокованого підвального приміщення. Меддопомога їм не знадобилась, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін також повідомив, що за травень росіяни випустили по Херсонщині близько 10 тисяч снарядів — загинули 25 людей.

«Ще 212, серед яких 5 дітей — поранені. Дронові атаки залишаються найбільшою загрозою — в середньому за тиждень окупанти запускають по області від 2 до 3 тисяч БпЛА. Минулого тижні ворог майже 2300 разів намагався атакувати регіон — 80% дронів були знищені», — зазначив він.

Дата публікації 10:29, 05.06.25 Кількість переглядів 21 Російська армія вдарила з авіації по середмістю Херсона