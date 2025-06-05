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Росіяни зранку масовано обстріляли Херсон: КАБ влучив в будівлю ОВА
У середмісті Херсона, куди вранці поцілили російські КАБи, частково зруйнована будівля ОВА, підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках — вибиті вікна й посічені фасади.
Російські війська зранку, 5 червня, вдарили по Херсону з авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджені будинки, школа, лікарня, є постраждалі. Ворог влучив й по адміністративних будівлях — міськради та ОВА.
Про це у Telegram повідомила Херсонська МВА.
У дописі йдеться, що поранений 74-річний чоловік. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою.
Херсонська прокуратура заявила, що 5 червня зафіксовано влучання чотирьох керованих авіабомб по обласному центру.
Також внаслідок авіаобстрілу пошкоджене приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. У будівлі вибило 8 вікон у робочих кабінетах.
У Херсоні через російський авіаобстріл пошкоджені три освітніх заклади. У будівлях вибиті близько 200 вікон.
Також армія РФ атакувала дронами та вдарила з артилерії. Пошкоджені щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.
Наразі відомо про двох поранених чоловіків. Ще чотири людини визволили рятувальники з заблокованого підвального приміщення. Меддопомога їм не знадобилась, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін також повідомив, що за травень росіяни випустили по Херсонщині близько 10 тисяч снарядів — загинули 25 людей.
«Ще 212, серед яких 5 дітей — поранені. Дронові атаки залишаються найбільшою загрозою — в середньому за тиждень окупанти запускають по області від 2 до 3 тисяч БпЛА. Минулого тижні ворог майже 2300 разів намагався атакувати регіон — 80% дронів були знищені», — зазначив він.