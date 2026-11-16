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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни зрання вбили чоловіка і атакували об’єкт цивільної інфраструктури — деталі

На Запоріжжі окупанти влаштували повітряну атаку — у результаті загинув цивільний.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Біленькому через атаку FPV-дрона загинув чоловік

У Біленькому через атаку FPV-дрона загинув чоловік / © Associated Press

Росіяни атакували село Біленьке Запорізької області. Є загиблий.

Про це повідомив очільник ОВА Михайло Семікін.

«FPV-дрон поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури. На жаль, загинув 59-річний чоловік», — зазначив він.

Нагадаємо, вночі російські війська продовжили атакувати Вінницьку область. Під ударом опинився об’єкт критичної промисловості.

Напередодні російський безпілотник типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу в Шевченківському районі Харкова.

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