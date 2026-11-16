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Росіяни зрання вбили чоловіка і атакували об’єкт цивільної інфраструктури — деталі
На Запоріжжі окупанти влаштували повітряну атаку — у результаті загинув цивільний.
Росіяни атакували село Біленьке Запорізької області. Є загиблий.
Про це повідомив очільник ОВА Михайло Семікін.
«FPV-дрон поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури. На жаль, загинув 59-річний чоловік», — зазначив він.
Нагадаємо, вночі російські війська продовжили атакувати Вінницьку область. Під ударом опинився об’єкт критичної промисловості.
Напередодні російський безпілотник типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу в Шевченківському районі Харкова.
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