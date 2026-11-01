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Росіяни зрання вгатили по житлових будинках — що відомо
Ізюм опинився під ударом РСЗВ — постраждали понад 10 житлових будинків.
Сьогодні, 1 листопада, близько 06:05 росіяни завдали удару по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомили в ОВА.
«Влучання зафіксовано в районі Поворотка, орієнтовно в дорожнє покриття однієї з вулиць. Внаслідок атаки пошкоджено понад 10 житлових будинків», — йдеться у повідомленні відомства.
За даними місцевої влади, інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, у Краматорську на Донеччині російський авіаудар знищив будівлю міського виконавчого комітету на площі Миру.
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