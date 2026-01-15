Росіяни зробили нову спробу прорвати кордон на Харківщині: відео бою

Російські окупанти спробували прорвати кордон на Харківщині / © ТСН.ua

Підрозділи російської окупаційної армії здійснили спробу прорвати український кордон у Харківській області. Отримавши відсіч з боку прикордонної бригади «Гарт», росіяни із втратами відступили.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, опублікувавши відповідне відео.

У повідомленні йдеться, що ворог проявляв активність на кордоні упродовж кількох останніх днів.

Зокрема, групи піхоти противника за підтримки артилерії та БпЛА намагались захопити наші передові позиції та просунутися вглиб території України.

«Вочевидь противник не відмовляється від своїх загарбницьких намірів та шукає напрямки, де може розширити райони ведення активних бойових дій», — зазначили в ДПСУ.

Активність ворога, який збирався атакувати позиції прикордонної бригади «Гарт», вчасно виявила аеророзвідка. По ворожій піхоті комплексно відпрацьовували усіма наявними засобами ураження.

«Спробу прориву окупантами держкордону заблоковано, противник успіху не мав та відступив. Під час оборонного бою знищено 21 окупанта, ще 11 поранено», — повідомили прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації на Харківщині.