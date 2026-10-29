"Росіяни зруйнують нашу інфраструктуру": "Флеш" пояснив, що може врятувати українські міста взимку

Ракетна атака на Україну / © ТСН.ua

Реклама

Росія нарощує виробництво балістичних ракет, зокрема «Іскандерів» і ракет для комплексів С-400, тоді як світові потужності з випуску американських протиракет PAC-3 для систем Patriot не встигають за потребами. Такий дисбаланс створює серйозну загрозу для України, оскільки кількість засобів перехоплення залишається обмеженою.

Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш», якого цитують «Новини.LIVE».

Реклама

За словами Бескрестнова, Росія має значні виробничі можливості для виготовлення ракет «Іскандер» і боєприпасів для зенітних комплексів С-400. Ба більше, її промисловість здатна виробляти їх більше, ніж потрібно для поточних потреб російської армії.

Реклама

Радник президента також зазначив, що після проблем із точністю застосування аеробалістичних ракет «Кинджал» російські виробники змінили пріоритети й частину потужностей спрямували на випуск балістичних ракет.

«Росія виробляє балістичних ракет більше, ніж у світі виробляється Patriot проти цих ракет», — наголосив Бескрестнов.

За його оцінкою, ситуація ускладнюється через наявність ракет, які виробляють Північна Корея та Іран. Якщо враховувати й ці арсенали, потреба у збільшенні виробництва протиракет для перехоплення балістичних цілей стає ще гострішою.

Виробництво PAC-3 не встигає за потребами

Основна проблема полягає в обмежених світових потужностях із виробництва протиракет PAC-3, які використовують комплекси Patriot для перехоплення балістичних цілей.

Реклама

За словами Бескрестнова, Пентагон намагається збільшити обсяги виробництва, проте швидко розв’язати проблему не вдається. Виробництво таких боєприпасів залежить від великої кількості спеціалізованих компонентів, постачання яких уже обмежене на кілька років наперед.

Це означає, що навіть за наявності фінансування та політичної волі розширення виробництва не може відбутися миттєво. Потрібно нарощувати випуск не лише самих ракет, а й ключових систем та деталей для них.

Чому Україна не виробляє протиракети за ліцензією

Бескрестнов вважає, що Україна технічно здатна налагодити виробництво протиракет PAC-3 за ліцензією та за участю міжнародних партнерів.

За його словами, йдеться про вузлове складання ракет із використанням технологій і дозволів, які мають надати партнери. Він стверджує, що особисто вивчав конструкцію використаної ракети й вважає організацію такого виробництва цілком реальною.

Реклама

Радник президента також припустив, що підприємство можна було б розмістити під землею, щоб захистити його від російських ударів.

Однак для запуску виробництва самої можливості складання недостатньо: Україні знадобляться стабільні постачання спеціалізованих компонентів, які наразі є дефіцитними на світовому ринку.

Одним із ключових обмежень Бескрестнов назвав нестачу радарних систем та інших високотехнологічних компонентів. Зокрема, він згадав Boeing як одного з виробників відповідних систем і зазначив, що компанія вже має багаторічну чергу замовлень через обмежені виробничі можливості.

Аналогічні труднощі стосуються двигунів та інших деталей, необхідних для складання протиракет.

За словами радника президента, без збільшення виробництва таких компонентів навіть створення українських складальних потужностей не дозволить швидко наростити випуск PAC-3.

Скільки ракет потрібно для захисту українських міст узимку

Для захисту Києва та інших українських міст від російських ракетних ударів узимку Україні потрібно приблизно 4–5% запасу протиракет PAC-3, які є у США. За словами Сергія Бескрестнова, цього обсягу вистачило б, щоб посилити захист міст, де працюють комплекси Patriot, від атак на критичну інфраструктуру.

Як зазначив радник президента, за різними оцінками, американський запас може становити від трьох до п’яти тисяч ракет. Україна просить передати лише невелику частину цього арсеналу, стверджуючи, що це не матиме суттєвого впливу на обороноздатність самих Сполучених Штатів.

«Щоб нас, наприклад, Київ та інші міста, де працює Patriot, прикрити на зиму, нам потрібно десь 4–5 відсотків запасу США. Це дуже маленька частина», — пояснив Бескрестнов.

За його словами, Україна намагається переконати партнерів передати ракети зараз, пропонуючи в перспективі налагодити власне виробництво за ліцензією та компенсувати отримані боєприпаси через кілька років. Однак європейські держави неохоче віддають свої запаси, оскільки також зважають на нестабільну міжнародну ситуацію та ризик майбутніх загроз.

Бескрестнов наголосив, що передавання американських ракет залежить від політичного рішення уряду США. Наразі Україна отримує значно менше перехоплювачів, ніж потребує для захисту від російських атак.

«Ми просимо США: дайте нам це, тому що росіяни зруйнують нашу інфраструктуру», — заявив він.

За словами радника президента, проблема особливо гостра напередодні зими, коли захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури стає одним із ключових завдань української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, США затримують передавання Україні сучасних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас постачання старішої модифікації PAC-2 триває в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом союзників.

Новини партнерів

Новини партнерів