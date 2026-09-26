Наслідки атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару було зруйновано приватний будинок, де під завалами, за попередніми даними, можуть перебувати двоє людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семіхін.

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За його словами, найскладніша ситуація склалася в одному з приватних будинків, який зазнав удару. Після атаки там спалахнула пожежа.

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«Найважче зараз — в одному з приватних будинків. Після удару там пожежа. Попередньо, під завалами двоє людей», — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники. Вони розбирають конструкції зруйнованого будинку та намагаються встановити місцеперебування двох людей, які, за попередньою інформацією, можуть залишатися під завалами.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.

Ми раніше інформували, що Україну зранку 26 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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