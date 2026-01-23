Росіянин розстріляв 9 українських військовополонених: відео допиту

Росіянин зізнався у розстрілі полонених / © скриншот з відео

Служба безпеки України зібрала докази воєнного злочину, скоєного військовослужбовцем російської армії Сергієм Скобєлєвим, який потрапив у полон ЗСУ. Слідство встановило, що цей російський солдат був учасником розстрілу 9 українських військовополонених.

СБУ опублікувала відео допиту росіянина

Військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту РФ Сергій Скобєлєв, який був керівником штурмової групи, скоїв воєнний злочин разом зі своїм спільником під час боїв на Курщині.

У жовтні 2024 року загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп українських воїнів і за результатами бою взяв у полон дев’ятьох військових.

Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправку на обмін.

Однак своєї обіцянки «рашисти» не виконали. За наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група РФ зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії.

Через тиждень після цього Сергій Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він не зізнавався у скоєному, але співробітники СБУ зібрали необхідні докази, які змусили його визнати свою провину.

У СБУ наголосили, що вчинений росіянином злочин є порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Невдовзі йому буде оголошено про підозру.

Нагадаємо, російські військові систематично страчують українських військовополонених, а командування окупантів заохочує простих солдатів чинити ці страшні злочини.