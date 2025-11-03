Росіяни модифікували «Шахеди»: що змінилося

"Шахед"

Реклама

Останнім часом пілоти дронів-перехоплювачів повідомляють, що спостерігають «Шахеди», які тепер літають без антен CRPA. Цьому є просте пояснення.

Про це написав фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Як зазначив «Флеш», навколо цього виникають найфантастичніші версії.

Реклама

«Але все простіше, росіяни прибрали CRPA-антени з крила і перемістили їх всередину „Шахеда“ і по центру. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус „Шахедів“ під конкретні китайські антени», — повідомив він.

А отже, продовжує «Флеш», росіяни переконані: їхня співпраця з Китаєм буде стабільною і довгостроковою.

«Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні. Поки що тільки закриваемо важливі для країни об’єкти», — констатував Безкретнов.

Раніше про модернізацію “Шахедів” РФ повідомляли в українській розвідці. Йшлося про посилену боєголовку, можливості автономного наведення та елементи ШІ.

Реклама

«Зазначений БпЛА містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до анонсованої раніше РФ», — йдеться у повідомленні.