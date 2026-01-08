- Дата публікації
-
Російські безпілотники атакують Україну: який напрямок руху
Групи ворожих дронів зафіксовані над низкою областей України
Російські окупаційні війська продовжують атакувати територію України ударними безпілотниками. Станом на зараз загроза ударів із повітря зберігається для мешканців північних, центральних та південних регіонів, де сили ППО ведуть активну роботу з відстеження та знищення цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За оперативними даними, рух ворожих дронів зафіксовано на таких напрямках:
Київщина. БпЛА перебуває на сході області, тримає курс на населений пункт Березань із північно-східного напрямку. Також БпЛА в напрямку на/повз Бориспіль зі сходу.
Харківщина.Група безпілотників зафіксована поблизу Балаклії, Андріївки, Савинців, Барвінкового та Лозової. Дрони рухаються у західному та південно-західному напрямках (у бік Полтавської та Дніпропетровської областей).
Полтавщина. БпЛА проходять повз Оржицю на півдні області, курс — північно-західний (Черкащина).
Херсонщина. Група дронів на півночі області рухається повз Архангельське у бік Миколаївщини.
Сусідні регіони.Також зафіксовано БпЛА на півдні Кіровоградщини, що прямують до Миколаївської області.
Сумщина. Групи безпілотників тримають курс на населені пункти Недригайлів та Дубов’язівка або проходять повз них.
Станом на 22:35 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що за наявною інформацією, російські окупанти готуються до чергової масованої атаки по Україні, намагаючись використати похолодання як додатковий чинник тиску.