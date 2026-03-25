Наслідки удару по ансамблю Бернардинського монастиря до Львова / © portal.lviv.ua

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, який представляє державу в ЮНЕСКО, звернувся до генерального директора організації з проханням надати оцінку атакам РФ по об’єктах культурної спадщини.

Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

«Росія має нести міжнародну кримінальну відповідальність за воєнні злочини, скоєні проти українців, українських міст і селищ, а також нашої культурної спадщини. Ці варварські дії не можуть залишатися без належної міжнародно-правової реакції», — заявив Омельченко.

За його словами, російські безпілотники атакували історичний центр Львова, зокрема архітектурний ансамбль, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей об’єкт також перебуває під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Відповідно до норм міжнародного права, удари по таких об’єктах кваліфікуються як воєнні злочини.

«Україна продовжить працювати з партнерами та закликає ЮНЕСКО посилити мобілізацію ресурсів для реального захисту культурної спадщини України, зміцнити механізми швидкого реагування та розширити підтримку об’єктів, що постраждали від атак.

Рішуча реакція на ці злочини є обов’язком організації. Подальше членство Росії в ЮНЕСКО є неприпустимим», — наголосив дипломат.

Раніше повідомлялося, що очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО негайно відреагувати на удар Росії по центру Львова.

Ми раніше інформували, що очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що внаслідок російської атаки постраждав об’єкт спадщини ЮНЕСКО.