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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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987
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Росію та Україну закликали до важливого кроку в Чорному морі: втрутився Папа Римський

Він наголосив, що наслідки війни виходять далеко за межі України та особливо відчутні в найбідніших країнах світу, які залежать від імпорту продовольства.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Чорне море

Чорне море / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV закликав Україну та Росію забезпечити безпечне перевезення зерна Чорним морем.

Про це понтифік написав у соцмережі X.

За словами Лева XIV, війна «в багатостраждальній Україні» продовжує спричиняти страждання не лише українцям, а й людям в інших частинах світу. Особливо вразливими залишаються країни, де значна частина населення залежить від постачання зерна з-за кордону.

Папа Римський закликав сторони конфлікту подбати про безпеку морських перевезень.

«Я щиро закликаю сторони конфлікту забезпечити безпечне транспортування зерна через Чорне море. Щоденний хліб мільйонів людей не може ставати заручником війни», — написав понтифік.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан застеріг від подальшого поширення війни на Чорне море та закликав не допустити перетворення регіону на новий фронт протистояння.

Ми раніше інформували, що Індія запропонувала власний план часткового припинення вогню між Україною та Росією, який охоплює енергетику, Чорне море та безпеку судноплавства.

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