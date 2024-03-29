Росія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі навесні: Повітряні сили пояснили чому 

Агресорка Росія намагається максимально атакувати українську критичну інфраструктуру, ТЕС, ГЕС та різні сховища. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдався до атак навесні.

Про цілі ворога розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми всі очікували саме цієї атаки. Писали багато ЗМІ, що ці атаки будуть або восени, аби взимку, аби зробити блекаути для наших громадян, залишити без тепла.Наразі ворог застосовує цю тактику навесні. Ціль противника залишається незмінною - дестабілізація суспільно-політичної обстановки всередині нашої країни та виведення наших систем критичної інфраструктури з ладу", - наголосив представник ПС.

Крім того, такими масованими і комбінованими ударами росіяни намагаються виснажити системи ППО та виявити, звідки запускаються ракети. Євлаш наголошує, що "це все комплексно відпрацьовується противником".

Нічна атака на об'єкти енергетики

Вночі 29 березня РФ завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищила 84 дрони і ракети.

Під час повітряної тривоги росіяни вдарили по енергетиці. Зокрема, окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.

В МВС повідомили, що під ударом РФ були десять регіонів. Вночі було атаковано енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки.

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