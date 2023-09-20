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Росія активніше використовує "Шахеди" по Україні: невтішна заява Ігната

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія активніше використовує "Шахеди" по Україні: невтішна заява Ігната

Дрони-камікадзе / Фото: ТСН.ua

Основними цілями для ворожих ударів дронів є об'єкти критичної інфраструктури.

Росія почала активно застосовувати ударні дрони "Шахед" по Україні, надалі такі атаки зростатимуть.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Як він пояснив, окупанти збільшили кількість атак БПЛА, оскільки вони мають можливість їх отримувати та виготовляють на свої підприємствах.

Основними цілями для ударів ворожих дронів є об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, у ніч проти 20 вересня атакували Кременчуцький нафтопереробний завод, що на Полтавщині.

"Ворог продовжує завдавати ударів, зокрема по критичній інфраструктурі. На жаль, 17 лише збито, але з тої кількості, що летіла, - це теж високий показник. Сьогодні працюють всі сили Оборони для того, щоб збільшити свої спроможності саме проти ударних БпЛА ворога", - прокоментував Юрій Ігнат.

Як повідомили раніше, вночі 19 вересня росіяни вдарили дронами по Полтавщині. На жаль, є влучання у нафтопереробний завод.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіян можна взяти в повне оточення! ЗСУ відкрили перспективи, на які ворог НЕ ЧЕКАВ!

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Дата публікації
Перегляди
428
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