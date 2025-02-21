Росія активно поширює ІПСО: СБУ застерігає українців від ворожих провокацій

Кількість інформаційно-психологічних спецоперацій з боку російських спецслужб різко зросла – окупанти намагаються розколоти суспільство та штучно поширити протестні настрої.

Про це повідомила СБУ.

РФ активно використовує ботоферми, фейкові акаунти та підконтрольні групи в соцмережах, зокрема в TikTok і Telegram.

"В деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців та вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь у мітингах", – йдеться в повідомленні.

СБУ зазначила, що вона вже вживає необхідних заходів для нейтралізації загроз і закликає українців не піддаватися на провокації.

У відомстві зауважили, що за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, передбачено до 10 років позбавлення волі.

"Досвід героїчного опору українців російській агресії неодноразово доводив, що саме в єдності наш народ здаен найбільш ефективно протистояти ворогові. І жодні російські ІПСО не можуть підірвати наш національний дух!" –заявили в СБУ.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що Росія готується оголосити про начебто "перемогу" над Україною.

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