Росія атакувала бойовим дроном укриття ЧАЕС: що відомо 14 лютого

Пожежу вже загасили. Радіаційний фон не підвищувався, хоча пошкодження суттєві.

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській атомній електростанції — там спалахнула пожежа.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку.

Зранку у п'ятницю Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС.

"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", — наголосив Зеленський.

На його думку, такі дії Росії вказують, що Путін точно не готується до переговорів:

"Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить".

Дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на ЧАЕС / Фото: ДСНС у Київській області

Наслідки атаки

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото з укриття ЧАЕС та зазначив, що цей удар не був випадковим. З його слів, новина про удар російським дроном по Чорнобильській АЕС розлютила учасників Мюнхенської безпекової конференції.

"По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що Росія — це загроза для всього світу. Військові Путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", - написав він.

Дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на ЧАЕС / Фото: ДСНС у Київській області

Росія вдарила по 4-му енергоблоку ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що вночі на Чорнобильській АЕС прогримів вибух. Там також зазначили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, але не уточнили, чи це був російський дрон.

За даними ДСНС України, радіаційний фон у нормі.

"Після удару російського дрону по укриттю 4-го енергоблоку ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває. Ситуація - під контролем. Слідкуйте за офіційними повідомленнями!" – йдеться в повідомленні.

Дрон РФ із фугасною бойовою частиною вдарив в укриття ЧАЕС

"Зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли. Але росіяни цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту "Шахедів", намагаються здійснювати польоти якомога нижче. Вони несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС. Москва винна в Чорнобильській катастрофі, та сама Москва зараз несе загрозу ЧАЕС", – зазначає керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За даними Повітряних сил, російська армія атакувала Україну вночі проти 14 лютого 133 безпілотниками типу "Shahed" та імітаторами. Підтверджено збиття 73-х БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще 58 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Довідка:

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Пошкоджений під час сьогоднішньої атаки дрона саркофаг ввели в експлуатацію 2019 року. Новий безпечний конфайнмент має забезпечити захист аварійного блоку Чорнобильської АЕС на 100 років.

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