Росія атакувала Дніпропетровську область: є загиблий та потерпілий

Внаслідок атаки РФ потерпілий отримав опіки, його доправили до лікарні.

У середу, 11 вересня, Росія атакувала Кам'янський район Дніпропетровської області, є загиблий та потерпілий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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О 11:30 очільник області попереджав про вибух у районі. Згодом розкрив деталі.

"Кам’янський район. Через атаку росіян є загиблий. о ним виявився 38-річний чоловік. Не минулося і без постраждалих. Співчуття рідним і близьким", - написав посадовець.

За його словами, потерпілий отримав опіки, його доправили до лікарні.

"Станом на зараз відомо про потерпілого з опіками. Його госпіталізували – надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній", - додав Лисак.

Нагадаємо, вночі 11 вересня Росія атакувала Київську область ударними дронами.

Новини ТСН 12:00 11 вересня. РФ пішла у контрнаступ на Курщині. Чоловік побив ветерана

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