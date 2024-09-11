Росія атакувала Дніпропетровську область: є загиблий та потерпілий

Внаслідок атаки РФ потерпілий отримав опіки, його доправили до лікарні.
У середу, 11 вересня, Росія атакувала Кам'янський район Дніпропетровської області, є загиблий та потерпілий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
О 11:30 очільник області попереджав про вибух у районі. Згодом розкрив деталі.
"Кам’янський район. Через атаку росіян є загиблий. о ним виявився 38-річний чоловік. Не минулося і без постраждалих. Співчуття рідним і близьким", - написав посадовець.
За його словами, потерпілий отримав опіки, його доправили до лікарні.
"Станом на зараз відомо про потерпілого з опіками. Його госпіталізували – надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній", - додав Лисак.
Нагадаємо, вночі 11 вересня Росія атакувала Київську область ударними дронами.
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