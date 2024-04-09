Росія атакувала енергооб'єкти в двох областях країни: подробиці

Вночі проти вівторка, 9 квітня, російські війська атакували енергетичні об'єкти у двох регіонах України. Під удар потрапила інфраструктура у Львівській та Полтавській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Зазначається, що у двох областях було пошкоджено високовольтні підстанції. Втім, незважаючи на нічні атаки, енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

У Полтавській області на території високовольтної підстанції виникло займання, яке було ліквідовано. Постраждалих немає. Втім, сталися пошкодження обладнання.

На Львівщині також була атакована високовольтна підстанція. Зафіксовано займання обладнання. Минулося без потерпілих. Наразі триває огляд і уточнення наслідків нічних атак.

Через технічні порушення на високовольтній підстанції у Львівській області сталося знеструмлення залізниці. Втім, порушень руху потягів не було. Крім того, знизили генерацію обʼєкти СЕС. Але протягом години електропостачання відновлено всім споживачам.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Полтавську область дронами. Крім того, напередодні ввечері ворог атакував область ракетами.

Крім того, російські дрони атакували Львівську область. Уламки безпілотників пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. На місці падіння виникла пожежа.

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