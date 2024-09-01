Росія атакувала у Харкові ТРЦ, "Нову пошту", "Палац спорту": під завалами є люди (фото)

За останніми даними від рятувальників, постраждало 33 людини, з них - 2 дітей.

В обід 1 вересня країна-терористка Росія завдала масованого ракетного удару по Харкову, внаслідок чого сталися масштабні руйнації та пожежі, є постраждалі

Про це інформує ДСНС України.

"Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Попередньо постраждало 33 людини, з них 2 дітей. З-під завалів врятовано 2 людей", - сказано у повідомленні.

Станом на 16:00 триває ліквідація наслідків. Рятувальники, гасять пожежі та розбирають завали. Під завалами є люди.

Росія атакувала Харків 1 вересня 2024 / Фото: ДСНС України

Росія атакувала Харків 1 вересня 2024 / Фото: ДСНС України

Росія атакувала Харків 1 вересня 2024 / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, Росія завдала потужного удару по Харкову 1 вересня посеред білого дня. Била по цивільній інфраструктурі.

Новини ТСН 00:00 31 серпня. Жертви обстрілу в Харкові, звільнення Олещука, перше золото

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