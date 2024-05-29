Росія атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів вдалося збити

Вночі проти середи, 29 травня, російські окупанти атакували Україну 14 ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 13 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти атакували безпілотниками з російського Приморсько-Ахтарська. До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи ПС, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, зранку 29 травня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Було попередження про ракетну небезпеку.

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