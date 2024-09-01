Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА: стала відома ціль удару

ППО збила вісім ударних БПЛА у межах п'яти областей.

У ніч проти 1 вересня Росія застосувала балістичну ракету "Іскандер-М" та "Шахеди" по Україні, атакувавши зерно та логістику аграрного сектору.

Про це це інформує командування Повітряних сил.

"У ніч на 01 вересня 2024 року противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим. Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, вночі 1 вересня Росія завдала удару по Сумській області, внаслідок чого пошкоджені зерновози.

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