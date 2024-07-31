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Росія атакувала Україну: у Повітряних силах показали відео збиття дронів

Росія атакувала Україну: у Повітряних силах показали відео збиття дронів

Росія атакувала Україну: у Повітряних силах показали відео збиття дронів

Відео збиття російського дрона "Шахед". Фото: скрин

Українські сили уразили російський безпілотник на східному напрямку.

У Повітряних силах показали відео, як під час атаки Росії 31 липня збили ударний дрон "Шахед".

Відео збиття опублікував командувач ПС Микола Олещук на сторінці у Telegram-каналі. 

За його словами, українські сили уразили російський безпілотник на східному напрямку.

"Відео збиття "шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня 2024 року. Пам’ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу", - підписане відео. 

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія атакувала Київську область дронами. Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків у чотирьох районах.

Атака РФ по Україні: з'явилося відео, як Повітряні сили збили ворожий "Шахед"

Атака РФ по Україні: з'явилося відео, як Повітряні сили збили ворожий "Шахед"

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