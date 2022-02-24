Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Російські війська атакують українські об'єкти.

Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

ТСН.ua розповідає про ситуацію в країні в режимі онлайн.