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Росія атакує Україну: тривога поширилася на Київ та інші області

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Росія атакує Україну: тривога поширилася на Київ та інші області

Повітряна тривога

Загроза балістичного озброєння.

Станом на 08:10 ранку повітряна тривога поширилася на центральні та деякі північні області.

Про це свідчить мапа тривог.

Тривога оголошена у столиці, Київські та Сумській області.

"Увага! Сумська, Чернігівська, Київська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні. 

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Перед тим вранці сирени лунали у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій через загрозу ударних БПЛА. Після оголошення тривоги на Хмельнничині пролунали вибухи.

Нагадаємо, у Хмельницькій області було чутно вибухи.

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Перегляди
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