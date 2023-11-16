Росія атакує Україну: тривога поширилася на Київ та інші області

Станом на 08:10 ранку повітряна тривога поширилася на центральні та деякі північні області.

Про це свідчить мапа тривог.

Тривога оголошена у столиці, Київські та Сумській області.

Також читайте 631 доба повномасштабної війни: Генштаб озвучив свіжу інформацію з усіх фронтів

"Увага! Сумська, Чернігівська, Київська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Перед тим вранці сирени лунали у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій через загрозу ударних БПЛА. Після оголошення тривоги на Хмельнничині пролунали вибухи.

Нагадаємо, у Хмельницькій області було чутно вибухи.

Читайте також: