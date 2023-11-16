Росія атакує Україну: тривога поширилася на Київ та інші області

Загроза балістичного озброєння.
Станом на 08:10 ранку повітряна тривога поширилася на центральні та деякі північні області.
Про це свідчить мапа тривог.
Тривога оголошена у столиці, Київські та Сумській області.
"Увага! Сумська, Чернігівська, Київська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Перед тим вранці сирени лунали у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій через загрозу ударних БПЛА. Після оголошення тривоги на Хмельнничині пролунали вибухи.
Нагадаємо, у Хмельницькій області було чутно вибухи.
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