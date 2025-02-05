Росія атакує Україну ударними безпілотниками: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Вночі, 5 лютого, російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- "Шахеди"на півдні Херсонщини - курсом на північ.
- "Шахеди" на півдні Сумщини - рухаються південно-західним курсом.
- "Шахеди"на півночі Сумщини - курсом в південно-західному напрямку.
- "Шахеди"в центрі Київщини - в напрямку столиці. На півночі курсом на Житомирщину.
- "Шахеди"в центрі Чернігівщини - курсом в південно-східному напрямку.
- "Шахеди"на заході Полтавщини - в напрямку Черкаської області.
- "Шахеди"на півночі Черкащини - в західному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині - в напрямку Миколаївської області.
- На Миколаївщині - курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 37 дронів.
Ми раніше інформували, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.
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