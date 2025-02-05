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Росія атакує Україну ударними безпілотниками: напрямок руху

Росія атакує Україну ударними безпілотниками: напрямок руху

Росія атакує Україну ударними БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Вночі, 5 лютого, російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • "Шахеди"на півдні Херсонщини -  курсом на  північ.
  • "Шахеди" на півдні Сумщини - рухаються південно-західним курсом.
  • "Шахеди"на півночі Сумщини - курсом в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди"в центрі Київщини - в  напрямку столиці. На півночі курсом на Житомирщину.
  • "Шахеди"в центрі Чернігівщини - курсом в південно-східному напрямку.
  • "Шахеди"на заході Полтавщини - в напрямку Черкаської області.
  • "Шахеди"на півночі Черкащини - в західному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині - в напрямку Миколаївської області.
  • На Миколаївщині - курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині  - курсом на Дніпро.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 37 дронів

Ми раніше інформували, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.

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