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Росія атакує Україну ударними БпЛА: куди прямують цілі

Росія атакує Україну ударними БпЛА: куди прямують цілі

Росія атакує Україну ударними БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 13 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

  • БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі, заході і півдні Сумщині, курс - західний/північний;
  • БпЛА на сході та центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півдні та північному заході Полтавщини, курс - південно-західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Черкащини, курс - південно-західний.

Також повідомляється про рух ворожих безпілотників було зафіксовано у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.

Ми раніше інформували, що в ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру..

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