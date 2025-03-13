Росія атакує Україну ударними БпЛА: куди прямують цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 13 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
- БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний;
- БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі, заході і півдні Сумщині, курс - західний/північний;
- БпЛА на сході та центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півдні та північному заході Полтавщини, курс - південно-західний/північно-західний;
- БпЛА на південному сході Київщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Черкащини, курс - південно-західний.
Також повідомляється про рух ворожих безпілотників було зафіксовано у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.
Ми раніше інформували, що в ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру..
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