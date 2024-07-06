Росія атакує Україну ударними БпЛА, у Сумах пролунали вибухи: мапа тривог

Наразі над країною зафіксовано чотири групи ворожих безпілотників.
Російські загарбники ввечері, 5 липня, запустили по Україні кілька груп уданих іранських безпілотників типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що одна з груп безпілотників прямує на північно східніше Черкас і тримає курс південно-західний.
"Друга група шахедів на Сумщині, курс південно західний, третя група шахедів на Дніпропетровщині, курс на Камʼянське, четверта група шахедів на Кіровоградщині, курс на Кременчук", - йдеться у повідомленні.
Також повітряні сили повідомили про небезпеку ударних безпілотників для Сум.
Пізніше кореспонденти Суспільного повідомили, що у Сумах було чути звуки вибухів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський дрон атакував швидку на Херсонщині.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни майже всю ніч атакували "Шахедами" Київщину.
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