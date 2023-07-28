Росія без розбору погрожує судам у Чорному морі — Гуменюк

Навігація кораблів, суден до портів, підконтрольних Україні, наразі відсутня повністю.
Російські загарбники погрожують суднам, які, на їхню думку, можуть прямувати до портів України, попри те, шо навігація до портів України повністю відсутня.
Про це в етері телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"В Чорному морі навігація кораблів, суден до портів, підконтрольних Україні, наразі відсутня повністю, тому що нема можливості у портів приймати судна, нема навігації в територіальному морі України, оскільки ще від березня 2022 року Росія проголосила північно-західну частину Чорного моря закритою для навігації", - заявила вона.
Вона нагадала, що в березні 2022 року було проголошено, щоб усі кораблі заходили до портів і не перебували в територіальному морі України, бо там проводиться "контртерористична операція".
"Це повідомлення мореплавцям росіяни переправили через Центр повідомлень, який розташований в Іспанії, і воно прийняте всіма капітанами суден до уваги відповідно до норм міжнародного морського права", - додала вона.
Гуменюк заявила, що навігація далі була погоджена виключно в межах "зернової ініціативи", в межах конкретного транспортного коридору, який називався "зерновим", і забезпечувалася безпекова компонента Силами оборони України, а інші компоненти забезпечувалися гарантією ООН і Туреччини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники зробили аудіозапис із погрозами з боку російського корабля цивільному судну в Чорному морі тим, що вважатимуть його вантаж військовим у разі перевезення його до України.
Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Михайло Притула заявив, що топити весь російський флот немає сенсу, тому що для України найбільш небезпечними є носії “Калібрів”, підводні човни, які плавають у Чорному морі.
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