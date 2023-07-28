Росія без розбору погрожує судам у Чорному морі — Гуменюк

Російські загарбники погрожують суднам, які, на їхню думку, можуть прямувати до портів України, попри те, шо навігація до портів України повністю відсутня.

Про це в етері телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"В Чорному морі навігація кораблів, суден до портів, підконтрольних Україні, наразі відсутня повністю, тому що нема можливості у портів приймати судна, нема навігації в територіальному морі України, оскільки ще від березня 2022 року Росія проголосила північно-західну частину Чорного моря закритою для навігації", - заявила вона.

Вона нагадала, що в березні 2022 року було проголошено, щоб усі кораблі заходили до портів і не перебували в територіальному морі України, бо там проводиться "контртерористична операція".

"Це повідомлення мореплавцям росіяни переправили через Центр повідомлень, який розташований в Іспанії, і воно прийняте всіма капітанами суден до уваги відповідно до норм міжнародного морського права", - додала вона.

Гуменюк заявила, що навігація далі була погоджена виключно в межах "зернової ініціативи", в межах конкретного транспортного коридору, який називався "зерновим", і забезпечувалася безпекова компонента Силами оборони України, а інші компоненти забезпечувалися гарантією ООН і Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники зробили аудіозапис із погрозами з боку російського корабля цивільному судну в Чорному морі тим, що вважатимуть його вантаж військовим у разі перевезення його до України.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Михайло Притула заявив, що топити весь російський флот немає сенсу, тому що для України найбільш небезпечними є носії “Калібрів”, підводні човни, які плавають у Чорному морі.

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