Росія більше не може домінувати: Зеленський назвав головний здобуток у війні

Україні поступово вдалося відновити експорт агропродукції з морських портів у Чорному морі.

Одним з найбільших здобутків України президент Володимир Зеленський вважає вигнання російського флоту, який домінував у Чорному морі.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, пише “24 канал”.

За його словами, Україні поступово вдалося відновити експорт агропродукції з морських портів у Чорному морі, повернути мореплавство та вигнати з акваторії російський флот, який там домінував. Водночас відновлення експорту стосується не тільки економіки, а й захисту людей.

Наша держава зараз не просто експортує продовольство, но і об’єднала країни світу для залучення коштів для допомоги усім у світі, хто найбільше страждає від дефіциту продовольства.

На думку Зеленського, вигнання російського флоту - один з найбільших здобутків нашої держави, розвідки, військових та партнерів у ході війни.

Нагадаємо, що Україна морським дроном вразила Кримський міст.

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