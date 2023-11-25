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Росія більше не може домінувати: Зеленський назвав головний здобуток у війні

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Росія більше не може домінувати: Зеленський назвав головний здобуток у війні

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Україні поступово вдалося відновити експорт агропродукції з морських портів у Чорному морі.

Одним з найбільших здобутків України президент Володимир Зеленський вважає вигнання російського флоту, який домінував у Чорному морі.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, пише “24 канал”.

За його словами, Україні поступово вдалося відновити експорт агропродукції з морських портів у Чорному морі, повернути мореплавство та вигнати з акваторії російський флот, який там домінував. Водночас відновлення експорту стосується не тільки економіки, а й захисту людей.

Наша держава зараз не просто експортує продовольство, но і об’єднала країни світу для залучення коштів для допомоги усім у світі, хто найбільше страждає від дефіциту продовольства.

На думку Зеленського, вигнання російського флоту - один з найбільших здобутків нашої держави, розвідки, військових та партнерів у ході війни.

Нагадаємо, що Україна морським дроном вразила Кримський міст.

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Дата публікації
Перегляди
167
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