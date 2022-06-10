Росія блокує евакуацію з окупованих територій Запорізької і Херсонської областей - МінТОТ

Держава-терористка Росія не погоджується на евакуацію мешканців з окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук називає брехнею заяви окупаційної влади про те, що люди залишаються у захоплених населених пунктах з власної волі.

Про це міністерка сказала коментарі "Суспільному".

"У неї (у Росії - Ред.) є своя стратегія, яка є злочинною, в корені неправильною. Це порушення міжнародного гуманітарного права, але по факту так є. Зараз вся міжнародна спільнота має зосередити свої зусилля і змусити Росію відкрити гуманітарні коридори для евакуації", - сказала Верещук.

За її словами, РФ всіма силами намагається переконати світ, що мешканці Херсонщини і Запоріжжя не хочуь залишати свої домівки. Мовляв, "їх все влаштовує в ефективному так званому управлінні". Втім, це брехня. Адже щодня люди телефонують на "гарячу лінію" міністерства і просять відкрити коридор для евакуації.

Як повідомлялося, від початку війни з Миколаєва виїхала половина мешканців: з 480 тис. осіб, за приблизнами оцінками, зараз залишилося 230 тисяч. Міський влада наголошує: повертатися до міста поки зарано, адже це небезпечно. Мер Олександр Сєнкевич рекомендує людям їхати до більш безпечних регіонів.

Читайте також: