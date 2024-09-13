Росія буде на другому Саміті миру: Зеленський оголосив час його проведення

Український президент також повідомив про заплановану у вересні зустріч із президентом США Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що другий Саміт миру відбудеться уже в листопаді цього року. На нього планують запросити Росію.

Про це він заявив у п'ятницю, 13 вересня, під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє французьке видання Le Monde.

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Під час свого виступу український президент також повідомив про заплановану у вересні зустріч із президентом США Джо Байденом, на якій він представить "план перемоги", що повинен завершити війну з Росією.

При цьому Зеленський зазначив, що операція в Курській області була частково спрямована на те, щоб змусити Росію почати чесні переговори про мир.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський працює над "планом перемоги", який має на меті змусити Росію припинити військову агресію вже цієї осені.

Україна досі не отримала дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю

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