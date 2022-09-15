Росія буде покарана за ці звірства: ЄС вимагає від окупантів відпустити всіх викрадених і депортованих українців 

Росія незаконно вивозить українців з тимчасово окупованих нею територій на свою територію. Така депортація людей є грубим порушенням міжнародного законодавства та гуманітарного права.

Винні росіяни, причетні до незаконного виселення людей, повинні відповідати за воєнні злочини.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пленарного засідання Європарламенту, інформує Укрінформ.

Він заявив, що ЄС вимагає, щоб усі зниклі безвісти на тимчасово окупованих територіях України, були знайдені. Борель наголосив, що ці люди мають бути негайно відпущені та повернутися у свою країну.

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"Європейський Союз підтримує всі зусилля з притягнення Росії до відповідальності та прагне задокументувати докази проти тих, хто винен у воєнних злочинах. Ми знаємо про випадки насильницького переміщення людей на територіях під військовим контролем Росії, або на території самої Російської Федерації", - висловився Боррель.

Крім того, особливої уваги, за його словами, потребують жінки і діти. Щодо них може застосовуватися сексуальна експлуатація, насильство та торгівля людьми.

"Ми вимагаємо, щоб будь-які перевірки або фільтрація та будь-які затримання в результаті таких перевірок відбувалися у правових рамках, із повагою до принципів необхідності й пропорційності. Ми нагадуємо, що примусове вивезення цивільних людей заборонене міжнародним гуманітарним правом, зокрема, Женевською конвенцією. Всі випадки насильницького зникнення людей мають бути ретельно розслідувані, а ті, хто їх скоїв, мають нести відповідальність за воєнні злочини", - наголосив Боррель.

За його словами, ЄС також наполягає на безперешкодному доступі для співробітників ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та представників громадянського суспільства до всіх місць, де загарбники утримують цивільних людей.

"Позиція Європейського Союзу щодо невиправданої та неспровокованої агресивної війни Росії проти України є чіткою: ЄС стоятиме поряд з Україною так довго, як це буде потрібним. І ЄС вживає заходів проти Росії - агресора та країни, що є винуватцем звірств і злочинів проти України та українського народу", - сказав Боррель, зауваживши, що за злочини Росії ЄС прагне ізолювати країну-агресорку на міжнародній арені.

Нагадаємо, США виявили в Росії 18 "фільтраційних таборів" для українців, які готувалися заздалегідь до 24 лютого.

Раніше Верещук повідомила, скільки незаконно вивезених дітей вже вдалося повернути з РФ до України.

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